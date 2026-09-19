A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A58-LODI E MELEGNANO-ALLACCIAMENTO A58 ED ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE DEI TRATTI ALLACCIAMENTO A58-LODI E MELEGNANO-ALLACCIAMENTO A58 ED ENTRATA STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO
Roma, 19 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di martedì 22 alle 5:00 di mercoledì 23 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano e Lodi, verso Bologna.
L’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo la deviazione obbligatoria sulla A58, uscire alla stazione di Vizzolo Predabissi, proseguire sulla viabilità ordinaria: SS9, SS235 e immettersi in A1 verso Bologna alla stazione di Lodi;
-dalle 21:00 di mercoledì 23 alle 5:00 di giovedì 24 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Melegnano e l’allacciamento A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Bologna.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria a Melegnano, percorrere la viabilità ordinaria: SP40, SS9, immettersi sulla A58 alla stazione di Vizzolo Predabissi ed entrare quindi in A1 in direzione Bologna;
-dalle 21:00 di venerdì 25 alle 5:00 di sabato 26 settembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Lodi;
verso Bologna: Basso Lodigiano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.