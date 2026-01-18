A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE CASALPUSTERLENGO E MELEGNANO

Roma, 18 gennaio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-dalle 21:00 di mercoledì 21 alle 5:00 di giovedì 22 gennaio, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano;

-dalle 21:00 di venerdì 23 alle 5:00 di sabato 24 gennaio, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica orizzontale e per lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà chiusa Melegnano, in entrata e in uscita.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano: svincolo di San Giuliano;

in entrata verso Bologna: stazione di Lodi;

in uscita per chi proviene da Milano: svincolo di San Giuliano o stazione di Lodi;

in uscita per chi proviene da Bologna: Binasco o San Giuliano.