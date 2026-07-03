A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE BINASCO, MELEGNANO, LODI, BASSO LODIGIANO E AREA DI PARCHEGGIO CHIARAVALLE OVEST

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI LUNEDI’ 6 ALLE 5:00 DI MARTEDI’ 7 LUGLIO

-saranno chiusi gli svincoli di Binasco e di Melegnano, in entrata verso Bologna, per consentire il transito di trasporti eccezionali.

In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Lodi;

-sarà chiusa l’area di parcheggio “Chiaravalle ovest”, situata nel tratto compreso tra Fiorenzuola e Fidenza, verso Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 9 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 10 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano, anticipare l’uscita a Melegnano.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, immettersi sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano verso Agrate e uscire a Vizzolo Predabissi;

per chi proviene da Bologna, anticipare l’uscita a Casalpusterlengo.

In ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Milano e uscire agli svincoli di Melegnano/Binasco.

DALLE 21:00 DI VENERDI’ 10 ALLE 5:00 DI SABATO 11 LUGLIO

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.

In alternativa, i veicoli leggeri con massa complessiva a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate, potranno uscire a Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza sud (R49), oppure proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, mentre i veicoli pesanti, con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione del divieto, in peso, sul ponte “fiume Po”, nel collegamento tra Piacenza e Guardamiglio, per il quale non è possibile uscire a Piacenza sud.