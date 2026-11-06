A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREE DI SERVIZIO SOMAGLIA EST E SOMAGLIA OVEST E STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 6 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 9 e martedì 10 novembre, con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia est”, situata nel tratto compreso tra Basso Lodigiano e Casalpusterlengo, verso Milano, per consentire lavori di pavimentazione;

-dalle 21:00 di mercoledì 11 alle 5:00 di giovedì 12 novembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Basso Lodigiano, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Lodi;

-dalle 21:00 di giovedì 12 alle 5:00 di venerdì 13 novembre, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Bologna, per consentire lavori di pavimentazione.

In alternativa si consiglia di uscire anticipatamente alla stazione di Basso Lodigiano, oppure proseguire in A1 verso Milano e uscire a Lodi.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza;

-dalle 21:00 di venerdì 13 alle 5:00 di sabato 14 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.