A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SOMAGLIA OVEST E IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 1 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di martedì 4 alle 5:00 di mercoledì 5 novembre, sarà chiusa l’area di servizio “Somaglia ovest”, situata nel tratto compreso tra Casalpusterlengo e Basso Lodigiano, verso Bologna;
-dalle 21:00 di giovedì 6 alle 5:00 di venerdì 7 novembre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa, uscire a Melegnano, proseguire sulla viabilità ordinaria: SP40 e SS9 ed entrare in A58 attraverso la stazione di Vizzolo Predabissi; in ulteriore alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a Lodi e rientrare dalla stessa stazione verso Milano, per poi immettersi in A58 TEEM.