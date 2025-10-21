A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST ED ENTRATA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 21 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra venerdì 24 e sabato 25 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:
verso Milano: Reggio Emilia;
verso Bologna: Modena sud.