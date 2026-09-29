A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST E USCITA STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA OVEST E USCITA STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 29 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 ottobre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 21:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia ovest”, situata nel tratto compreso tra Reggio Emilia e Modena nord, verso Bologna;
-dalle 22:00 di venerdì 2 alle 6:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in uscita per chi proviene da Milano.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Reggio Emilia.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.