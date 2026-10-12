A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA EST, IMMISSIONE A22 E STAZIONE DI MODENA NORD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SECCHIA EST, IMMISSIONE A22 E STAZIONE DI MODENA NORD
Roma, 12 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione cavalcavia, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 20:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano;
– dalle 21:00 di giovedì 15 alle 5:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il Ramo di immissione sulla A22 Brennero-Modena, verso il Brennero.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Modena nord, percorrere la viabilità ordinaria: via Virgilio, SS9 fino all’uscita 11, SP413, SP13 via per Modena, via del Lavoro ed entrare in A22 alla stazione di Campogalliano;
-dalle 21:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “Secchia est”, situata nel tratto compreso tra Modena nord e Reggio Emilia, verso Milano;
-dalle 22:00 di venerdì 16 alle 6:00 di sabato 17 ottobre, sarà chiusa la stazione di Modena nord, in entrata e in uscita.
In alternativa, si consiglia di utilizzare la stazione di Modena sud o di Reggio Emilia, sulla stessa A1 o la stazione di Campogalliano, sulla A22 Brennero-Modena nord.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.