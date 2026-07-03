A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SAN ZENONE OVEST E STAZIONE DI CASALPUSTERLENGO

Roma, 3 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 luglio, con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Zenone ovest”, situata nel tratto compreso tra Milano sud e Lodi, verso Bologna;

-dalle 21:00 di mercoledì 8 alle 5:00 di giovedì 9 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano.

In alternativa si consiglia di uscire a Lodi o a Basso Lodigiano;

-dalle 21:00 di giovedì 9 alle 5:00 di venerdì 10 luglio, sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso Milano: Lodi;

verso Bologna: Basso Lodigiano.