A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO OVEST, TRATTO PARMA-ALLACCIAMENTO A15 ED ENTRATA STAZIONE DI PARMA

Roma, 3 ottobre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-nelle due notti di lunedì 6 e martedì 7 ottobre, con orario 20:00-5:00, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino ovest”, situata nel tratto compreso tra Parma e Terre di Canossa Campegine, verso Bologna;

-nelle tre notti di mercoledì 8, giovedì 9 e venerdì 10 ottobre, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra Parma e l’allacciamento A15 Parma-La Spezia, verso Milano.

Si precisa che la stazione di Parma sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.

In alternativa si consiglia:

per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Parma, percorrere la viabilità ordinaria: SP343E, SS9 Var, SS9 ed entrare sulla A15 Parma-La Spezia alla stazione di Parma ovest, per poi immettersi in A1 e riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano;

per la chiusura di Parma, verso Milano: Fidenza, sulla stessa A1, o Parma ovest, sulla A15 Parma-La Spezia;

per la chiusura di Parma, verso Bologna: Terre di Canossa Campegine, sulla stessa A1.