A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI SERVIZIO LUCIGNANO EST E STAZIONE DI VALDICHIANA
Roma, 10 novembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione cavalcavia, nella notte tra giovedì 13 e venerdì 14 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 NOVEMBRE sarà chiusa l’area di servizio Lucignano est, situata nel tratto compreso tra Valdichiana e Monte San Savino, verso Firenze.
DALLE 22:00 DI GIOVEDI’ 13 ALLE 6:00 DI VENERDI’ 14 NOVEMBRE sarà chiusa la stazione di Valdichiana, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa, si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
-in entrata verso Firenze: Monte San Savino;
-in uscita per chi proviene da Roma: Chiusi Chianciano Terme.