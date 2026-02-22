A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO VINGONE OVEST E USCITA STAZIONE DI FIRENZE IMPRUNETA
Roma, 22 febbraio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, nella notte tra mercoledì 25 e giovedì 26 febbraio, per consentire attività di ispezione gallerie, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
DALLE 18:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO sarà chiusa l’area di parcheggio “Vingone ovest”, situata nel tratto compreso tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta, verso Roma.
DALLE 22:00 DI MERCOLEDI’ 25 ALLE 6:00 DI GIOVEDI’ 26 FEBBRAIO sarà chiusa la stazione di Firenze Impruneta, in uscita per chi proviene da Bologna.
In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Firenze Scandicci.