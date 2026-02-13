A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO VILLA COSTANZA OVEST
Roma, 13 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 16, martedì 17 e mercoledì 18 febbraio, con orario 21:00-6:00, sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza ovest”, verso Roma.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione verso Bologna.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Bologna, uscire a Firenze nord, al km 279+900, per poi rientrare dalla stessa stazione in direzione di Roma.