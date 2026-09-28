A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO FONTANELLATO OVEST, IMMISSIONE A15 PARMA-LA SPEZIA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE AREA DI PARCHEGGIO FONTANELLATO OVEST, IMMISSIONE A15 PARMA-LA SPEZIA E AREA DI SERVIZIO SAN MARTINO EST
Roma, 28 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 18:00 di mercoledì 30 settembre alle 6:00 di giovedì 1 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Fontanellato ovest”, situata nel tratto compreso tra Fidenza e Parma, verso Bologna;
-dalle 21:00 di giovedì 1 alle 5:00 di venerdì 2 ottobre, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A15 Parma-La Spezia, verso La Spezia e Sissa Trecasali.
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Fidenza, percorrere la SP12 verso Fidenza e la SS9 via Emilia, in direzione Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest.
In ulteriore alternativa, proseguire in A1 verso Bologna, uscire a Parma, percorrere la SS9 via Emilia, verso Ponte Taro ed entrare in A15 alla stazione di Parma ovest;
-dalle 20:00 Ddi venerdì 2 alle 5:00 di sabato 3 ottobre, sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.