A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO R49 COMPLANARE DI PIACENZA. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI PIACENZA SUD
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO R49 COMPLANARE DI PIACENZA. R49 COMPLANARE DI PIACENZA SUD: CHIUSURE NOTTURNE ENTRATA DI PIACENZA SUD
Roma, 16 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sulla R49 Complanare di Piacenza sud, per consentire lavori di manutenzione delle barriere antirumore, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
NELLE QUATTRO NOTTI DI LUNEDI’ 19, MARTEDI’ 20, MERCOLEDI’ 21 E GIOVEDI’ 22 OTTOBRE, CON ORARIO 21:00-5:00
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza Sud/A21 Torino-Brescia.
In alternativa si consiglia di proseguire sulla A1 verso Milano, uscire a Basso Lodigiano, rientrare dalla stesa stazione verso Bologna e interconnettersi con la Complanare di Piacenza.
Sulla Complanare di Piacenza sud (R49):
-sarà chiusa la stazione di Piacenza sud in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
In alternativa si consiglia:
la stazione di Piacenza ovest sulla A21;
le stazioni di Basso Lodigiano o Fiorenzuola sulla A1.
DALLE 21:00 DI VENERDI’ 23 ALLE 5:00 DI SABATO 24 OTTOBRE
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, l’allacciamento con la Complanare di Piacenza, verso Piacenza sud/A21.
In alternativa si consiglia:
per i veicoli leggeri (<35 q.li): uscire anticipatamente a Basso Lodigiano, percorrere la SS9 via Emilia e entrare a Piacenza ovest sulla A21;
per i veicoli pesanti (>35 q.li):
verso Brescia, immettersi in A21 dal nodo di Fiorenzuola;
verso Torino, immettersi in A21 in direzione Brescia dal nodo di Fiorenzuola, uscire a a Caorso e rientrare dalla stessa stazione i direzione di Torino.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.