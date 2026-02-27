A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 27 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle tre notti di lunedì 2, martedì 3 e mercoledì 4 marzo, con orario 22:00-5:00, sarà chiuso, per chi proviene da Milano, il Ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate (TEEM).
In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita a Melegnano, percorrere la SP40 e la SS9 ed entrare sulla A58 TEEM alla stazione di Vizzolo Predabissi.