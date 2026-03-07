A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A3-NAPOLI CENTRO DIREZIONALE VERSO ROMA

Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di ripristino giunti di dilatazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A3 Napoli-Pompei-Salerno e Napoli Centro Direzionale, verso Roma, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 00:00 alle 6:00 di martedì 10 marzo;

-dalle 00:00 alle 6:00 di giovedì 12 e di venerdì 13 marzo.

In alternativa, chi da Napoli o da Salerno è diretto verso Roma, potrà percorrere la SS162 Dir ed entrare allo svincolo di Napoli Centro Direzionale.