A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A22-REGGIO EMILIA VERSO MILANO

Roma, 21 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di martedì 24 alle 5:00 di mercoledì 25 febbraio;

-dalle 21:00 di giovedì 26 alle 5:00 di venerdì 27 febbraio;

-dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 febbraio.

In alternativa, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, sulla A22, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia, per riprendere il proprio itinerario in direzione di Milano.