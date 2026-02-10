A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A22-REGGI EMILIA VERSO MILANO

Roma, 10 febbraio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A22 Brennero-Modena e Reggio Emilia, verso Milano, nei seguenti giorni e orari:

-nelle tre notti di martedì 10, mercoledì 11 e giovedì 12 febbraio, con orario 21:00-5:00;

-dalle 22:00 di venerdì 13 alle 6:00 di sabato 14 febbraio.

In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Campogalliano, percorrere la viabilità ordinaria: via del Lavoro, SP13, SP13bis, SP105, SS468, via della Pace, SS72, viale dei Trattati di Roma ed entrare in A1 a Reggio Emilia.