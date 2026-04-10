A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 10 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze, nei seguenti giorni e orari:

-dalle 21:00 di lunedì 13 alle 5:00 di martedì 14 aprile;

-dalle 22:00 di venerdì 17 alle 6:00 di sabato 18 aprile.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze;

verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale) e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.