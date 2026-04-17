A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURNE ALLACCIAMENTO A14-ALLACCIAMENTO RACCORDO CASALECCHIO VERSO FIRENZE

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, nelle quattro notti di lunedì 20, martedì 21, mercoledì 22 e giovedì 23 aprile, con orario 21:00-5:00, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento A14 Bologna-Taranto e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Firenze.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

verso Firenze, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), e poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 ed entrare alla stazione di Bologna Casalecchio, sul Raccordo Casalecchio, in direzione Firenze;

verso Casalecchio di Reno, percorrere la A14, uscire alla stazione di Bologna Borgo Panigale, immettersi sul Ramo Verde (Raccordo stazione Bologna Borgo Panigale-Tangenziale), poi sulla Tangenziale verso Casalecchio di Reno/A1 e uscire allo svincolo 1 Nuova Bazzanese.