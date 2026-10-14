A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE NOTTURE STAZIONE DI GUIDONIA MONTECELIO
Roma, 14 ottobre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione dei portali segnaletici, sarà chiusa la stazione di Guidonia Montecelio, nei seguenti giorni e con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di giovedì 15 alle 6:00 di venerdì 16 ottobre, sarà chiusa in entrata, verso Firenze e in uscita provenendo da Napoli.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo;
-dalle 22:00 di domenica 18 alle 6:00 di lunedì 19 ottobre, sarà chiusa in uscita provenendo da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Tivoli, sulla A24 Roma-Teramo.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.