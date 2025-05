A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE IN MODALITA’ ALTERNATA LODI, SAN GIULIANO MILANESE, BINASCO, MELEGNANO, CASALPUSTERLENGO E BASSO LODIGIANO

Roma, 9 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle essenze arboree, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata:

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI LUNEDI’ 12 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Lodi, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

per chi proviene da Milano: Melegnano;

per chi proviene da Bologna: Casalpusterlengo.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI MARTEDI’ 13 MAGGIO

–sarà chiusa la stazione di San Giuliano Milanese, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

per chi proviene da Milano: San Donato;

per chi proviene da Bologna: Melegnano o Binasco.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI MERCOLEDI’ 14 MAGGIO

-sarà chiuso lo svincolo di Binasco, in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia di uscire allo svincolo di Melegnano;

-sarà chiusa l’uscita di Melegnano, per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia di utilizzare:

per chi proviene da Milano: San Giuliano;

per chi proviene da Bologna: Binasco.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI GIOVEDI’ 15 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Casalpusterlengo, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano: Lodi;

per chi proviene da Bologna: Basso Lodigiano.

DALLE 11:00 ALLE 14:00 DI VENERDI’ 16 MAGGIO

-sarà chiusa la stazione di Basso Lodigiano, in uscita per chi proviene da Milano e da Bologna.

In alternativa si consiglia:

per chi proviene da Milano: Casalpusterlengo;

per chi proviene da Bologna, i veicoli leggeri potranno uscire a Piacenza sud, mentre i veicoli pesanti dovranno proseguire sulla A1 verso Milano e uscire a Casalpusterlengo, in considerazione della limitazione in peso sul ponte fiume Po, nel Comune di Piacenza.

Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.