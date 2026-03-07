A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREE DI PARCHEGGIO VINGONE EST E VILLA COSTANZA EST E STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREE DI PARCHEGGIO VINGONE EST E VILLA COSTANZA EST E STAZIONE DI FIRENZE SCANDICCI
Roma, 7 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 18:00 di martedì 10 alle 6:00 di mercoledì 11 marzo, sarà chiusa anche l’area di parcheggio “Vingone est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.
DALLE 22:00 DI MARTEDI’ 10 ALLE 6:00 DI MERCOLEDI’ 11 MARZO
-sarà chiusa la stazione di Firenze Scandicci, in entrata verso Bologna e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Bologna: Firenze nord;
in uscita per chi proviene da Roma: Firenze Impruneta;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Villa Costanza est”, situata nel tratto compreso tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, verso Bologna.
In alternativa, per accedere all’area di parcheggio, si consiglia di uscire a Firenze nord, al km 279+900 della A1 e rientrare dalla stessa stazione verso Roma.
Chi invece si trova all’interno dell’area di parcheggio, dovrà immettersi sulla A1 verso Roma, uscire a Firenze Impruneta, al km 295+500 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Bologna.