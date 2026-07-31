A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST E STAZIONE DI MAGLIANO SABINA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST E STAZIONE DI MAGLIANO SABINA
Roma, 31 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione e di manutenzione delle barriere di sicurezza, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 18:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina est”, situata nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze;
-dalle 22:00 di lunedì 3 alle 6:00 di martedì 4 agosto, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.