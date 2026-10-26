A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO BASTELLI EST E TRATTO FIORENZUOLA-ALLACCIAMENTO A21 VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURE AREA DI PARCHEGGIO BASTELLI EST E TRATTO FIORENZUOLA-ALLACCIAMENTO A21 VERSO MILANO
Roma, 26 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 18:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano;
-dalle 21:00 di giovedì 29 alle 5:00 di venerdì 30 ottobre, sarà chiuso il tratto compreso tra Fiorenzuola e l’allacciamento A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Fiorenzuola sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni, Milano e Bologna.
L’area di servizio “Arda est”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Fiorenzuola, percorrere la SP462 R, la SS9 via Emilia e la Tangenziale di Piacenza ed entrare sulla Complanare di Piacenza alla stazione di Piacenza sud;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Milano: Piacenza sud, sulla Complanare di Piacenza;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Bologna: Fidenza, sulla stessa A1;
per la chiusura dell’entrata di Fiorenzuola, verso Brescia: entrare a Piacenza sud verso Milano e immettersi poi sulla A21 Torino-Piacenza-Brescia, verso Brescia;
-dalle 18:00 di venerdì 30 alle 5:00 di sabato 31 ottobre, sarà chiusa l’area di parcheggio “Bastelli est”, situata nel tratto compreso tra Fidenza e Fiorenzuola, verso Milano.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.