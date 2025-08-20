A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA STANOTTE STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 20 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 20 alle 6:00 di giovedì 21 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Orvieto;
in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi Chianciano Terme, al km 409+900;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.
Si precisa che, all’interno della suddetta area di servizio, sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di oggi e fino alla riapertura della stessa.