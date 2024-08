A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI FERENTINO

Roma, 2 agosto 2024 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra lunedì 5 e martedì 6 agosto, sarà chiusa la stazione di Ferentino, secondo il seguente programma:

-dalle 22:00 dl lunedì 5 alle 2:00 di martedì 6 agosto: in uscita per chi proviene da Napoli. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Frosinone, al km 624+200;

-dalle 1:00 alle 5:00 di martedì 6 agosto: in uscita per chi proviene da Roma. In alternativa, si consiglia di uscire alla stazione di Anagni, al km 603+900