A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA USCITA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST
Roma, 12 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di mercoledì 15 alle 6:00 di giovedì 16 aprile, saranno adottati i seguenti provvedimenti:
-sarà chiusa la stazione di Fabro, in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Chiusi Chianciano Terme;
-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma.