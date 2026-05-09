A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ORVIETO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI ORVIETO
Roma, 9 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, nella notte tra martedì 12 e mercoledì 13 maggio, sarà chiusa la stazione di Orvieto, con le seguenti modalità:
-dalle 22:00 di martedì 12 alle 2:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Fabro;
-dalle 1:00 alle 6:00 di mercoledì 13 maggio, sarà chiusa in entrata verso Firenze.
In alternativa si consiglia di entrare alla stazione di Fabro.