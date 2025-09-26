A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA OVEST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA OVEST
Roma, 26 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di lunedì 29 alle 6:00 di martedì 30 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Orte;
-sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina ovest”, situata nel tratto compreso tra Orte e Magliano Sabina, verso Roma.