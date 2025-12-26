A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI FERENTINO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI FERENTINO
Roma, 26 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, dalle 23:00 di lunedì 29 alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiusa la stazione di Ferentino, in entrata e in uscita.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Frosinone o di Anagni.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Frosinone o di Anagni.