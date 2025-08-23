A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO OVEST

Roma, 23 agosto 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di martedì 26 alle 6:00 di mercoledì 27 agosto, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Roma: Orvieto;

in uscita per chi proviene da Firenze: Chiusi Chianciano Terme, al km 409+900;

-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro ovest”, situata nel tratto compreso tra Fabro e Orvieto, verso Roma; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di martedì 26 e fino alla riapertura dell’area di servizio.