A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI FABRO E AREA DI SERVIZIO FABRO EST

Roma, 15 settembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, dalle 22:00 di giovedì 18 alle 6:00 di venerdì 19 settembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

-sarà chiusa la stazione di Fabro, in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:

in entrata verso Firenze: Chiusi Chianciano Terme;

in uscita per chi proviene da Roma: Orvieto, al km 451+400;

-sarà chiusa l’area di servizio “Fabro est”, situata nel tratto compreso tra Orvieto e Fabro, verso Firenze; si precisa che sarà chiuso il parcheggio dedicato ai veicoli pesanti, dalle 18:00 di giovedì 18, fino alla riapertura dell’area di servizio.