A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CHIUSI CHIANCIANO TERME
Roma, 8 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di rifacimento della segnaletica orizzontale, nella notte tra mercoledì 11 e giovedì 12 marzo, sarà chiusa la stazione di Chiusi Chianciano Terme, secondo il seguente programma:
-dalle 22:00 di mercoledì 11 alle 1:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa in entrata verso Firenze e in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Firenze: Valdichiana;
in uscita per chi proviene da Roma: Fabro;
-dalle 1:00 alle 6:00 di giovedì 12 marzo, sarà chiusa in entrata verso Roma e in uscita per chi proviene da Firenze.
In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni:
in entrata verso Roma: Fabro;
in uscita per chi proviene da Firenze: Valdichiana.