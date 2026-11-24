A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASERTA SUD. R8 RAMO ALLACCIAMENTO A1/CASERTA CENTRO: CHIUSURA NOTTURNA STAZIONE DI CASERTA CENTRO
Roma, 24 novembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8), per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di mercoledì 25 alle 6:00 di giovedì 26 novembre, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa la stazione di Caserta sud, in entrata verso Napoli.
In alternativa si consiglia di entrare a Pomigliano Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento A1/Caserta Centro (R8):
-sarà chiusa la stazione di Caserta Centro, in uscita per chi proviene da Roma.
In alternativa si consiglia di uscire a Caserta nord, sulla A1 Milano-Napoli.
I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.