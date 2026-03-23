A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO/A1: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO. RAMO ALLACCIAMENTO SUPERSTRADA POMIGLIANO-VILLA LITERNO/A1: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A1
Roma, 23 marzo 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli e sul Ramo di allacciamento Superstrada Villa Literno/A1 Milano-Napoli, dalle 22:00 di martedì 24 alle 6:00 di mercoledì 25 marzo, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
Sulla A1 Milano-Napoli:
-sarà chiuso, per chi proviene da Roma, il Ramo di immissione sulla Superstrada Pomigliano-Villa Literno, verso Villa Literno.
In alternativa, uscire a Caserta Centro e percorrere la SP335, in direzione Villa Literno.
Sul Ramo di allacciamento Superstrada Pomigliano-Villa Literno/A1 Milano-Napoli:
-sarà chiusa, per chi proviene da Pomigliano e da Villa Literno, l’immissione sulla A1 verso Napoli.
In alternativa, uscire a Caserta sud.