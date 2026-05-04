A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO VERSO ROMA
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE SULLA A24 ROMA-TERAMO VERSO ROMA
Roma, 4 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22:00 di mercoledì 6 alle 6:00 di giovedì 7 maggio, per chi proviene da Firenze e da Napoli, saranno chiusi i Rami di immissione sulla A24 Roma-Teramo, verso Roma.
In alternativa si consiglia di utilizzare i seguenti percorsi:
per chi proviene da Firenze, percorrere la D18 Diramazione Roma nord e proseguire sul G.R.A. (Grande Raccordo Anulare); in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa in direzione di Roma;
per chi proviene da Napoli, immettersi sulla D19 Diramazione Roma sud e proseguire sul G.R.A.; in ulteriore alternativa, immettersi sulla A24 verso Tivoli/Teramo, uscire a Tivoli e rientrare dalla stessa in direzione di Roma.