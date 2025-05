A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE R5. R5 RACCORDO A1/PIAZZALE CORVETTO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE R6. A51 TANGENZIALE DI MILANO: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE R5

Roma, 5 maggio 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) e sulla A51 Tangenziale est, per consentire lavori di manutenzione dei pali luce, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:

DALLE 21:00 DI MARTEDI 6 ALLE 5:00 DI MERCOLEDI 7 MAGGIO

Sulla A1 Milano-Napoli:

-sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Piazzale Corvetto.

In alternativa, chi proviene da Milano Piazzale Corvetto dovrà immettersi obbligatoriamente sulla A51 Tangenziale est, dove potrà uscire allo svincolo 3, seguire le indicazioni per Rogoredo/Quartiere Santa Giulia ed immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) verso Bologna, attraverso il ramo di allacciamento di San Donato.

DALLE 21:00 DI GIOVEDI’ 8 ALLE 5:00 DI VENERDI’ 9 MAGGIO

Sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5):

-sarà chiuso, per chi proviene da Piazzale Corvetto, il ramo di immissione sul Raccordo A1/A51 Tangenziale est (R6), verso Bologna.

In alternativa, proseguire sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna e immettersi poi in A1 per riprendere il proprio itinerario in direzione del capoluogo emiliano.

Sulla A51 Tangenziale est:

-sarà chiuso, per chi proviene da Usmate, il ramo di immissione sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5), verso Bologna.

In alternativa, proseguire sulla A1 verso Bologna, uscire a San Giuliano e rientrare dallo stesso svincolo verso Milano, per poi immettersi sul Raccordo A1/Piazzale Corvetto (R5) seguendo le indicazioni per via Emilia/Poasco/San Donato/ENI/Metanopoli.