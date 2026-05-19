A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSURA NOTTURNA IMMISSIONE A58 TEEM TANGENZIALE EST ESTERNA DI MILANO
Roma, 19 maggio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 22 alle 5:00 di sabato 23 maggio, sarà chiuso, per chi proviene da Bologna, il ramo di immissione sulla A58 TEEM Tangenziale est esterna di Milano, verso Agrate.
In alternativa, si consiglia proseguire lungo l’autostrada A1 in direzione Milano, uscire dallo svincolo di Binasco e rientrare dal medesimo in direzione Bologna, per poi immettersi successivamente sulla A58 in direzione Agrate.