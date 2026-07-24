A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSRE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSRE NOTTURNE STAZIONE DI MAGLIANO SABINA E AREA DI PARCHEGGIO SABINA EST
Roma, 24 luglio 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura:
-dalle 18:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa l’area di parcheggio “Sabina est”, situata nel tratto compreso tra Magliano Sabina e Orte, verso Firenze, per consentire lavori di pavimentazione;
-dalle 22:00 di lunedì 27 alle 6:00 di martedì 28 luglio, sarà chiusa la stazione di Magliano Sabina, in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Roma, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza.
In alternativa,si consiglia di utilizzare la stazione di Orte.