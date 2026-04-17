A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE PER QUATTRO ORE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE/BOLOGNA

Roma, 17 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 1:00 alle 5:00 di sabato 18 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze/Bologna.

Di conseguenza, non sarà raggiungibile l’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, percorrere il Raccordo Siena-Bettolle (SS715) e rientrare in A1 Milano-Napoli alla stazione di Firenze Impruneta.

Si precisa che è stata annullata la chiusura del tratto Firenze sud-Firenze Scandicci, verso Bologna, che era prevista dalle 22:00 di questa sera, venerdì 17, alle 6:00 di sabato 18 aprile; di conseguenza, la stazione di Firenze Impruneta sarà regolarmente aperta.