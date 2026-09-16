A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO INCISA REGGELLO-FIRENZE SUD VERSO FIRENZE

Roma, 16 settembre 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 00:00 alle 5:00 di giovedì 17 settembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Incisa Reggello e Firenze sud, verso Firenze. Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “Chianti est”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari:

per le brevi percorrenze, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Incisa Reggello, seguire la segnaletica gialla indicante “Bologna” e rientrare in A1 alla stazione di Firenze sud;

per le lunghe percorrenze, si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Valdichiana, al km 385+400, seguire le indicazioni per Siena, immettersi sul Raccordo Siena-Bettolle SS715 e rientrare in A1 alla stazione di Firenze Impruneta.

I cantieri attualmente presenti lungo la rete rientrano in un più ampio programma di ammodernamento e manutenzione delle infrastrutture, per migliorare costantemente i livelli di sicurezza, efficienza e qualità del servizio offerto agli utenti.