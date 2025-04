A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE PER CINQUE ORE IL TRATTO CHIUSI CHIANCIANO-VALDICHIANA VERSO FIRENZE

Roma, 15 aprile 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 00:00 alle 5:00 di mercoledì 16 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Chiusi Chianciano e Valdichiana, verso Firenze.

Contestualmente, sarà chiusa l’area di servizio “Montepulciano est”, situata all’interno del suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Chiusi Chianciano, rientrare in A1 a Valdichiana e riprendere il proprio itinerario in direzione di Firenze.