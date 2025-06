A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE LO SVINCOLO DI SAN GIULIANO

Roma, 13 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ripristino danni a seguito di un incidente, dalle 21:00 di questa sera, venerdì 13, alle 5:00 di sabato 14 giugno, sarà chiuso lo svincolo di San Giuliano Milanese, in entrata verso Milano e in uscita per chi proviene da Bologna.

In alternativa si consiglia:

in entrata verso Milano, utilizzare gli svincoli di entrata lungo il Raccordo A1/R05 Piazzale Corvetto;

in uscita per chi proviene da Bologna: Melegnano.