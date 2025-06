A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE L’ALLACCIAMENTO A50 TANGENZIALE OVEST

Per lavori esterni alla rete Aspi

Roma 11 giugno 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di competenza Milano Serravalle Milano Tangenziali, dalle 22:00 di questa sera, mercoledì 11, alle 5:00 di giovedì 12 giugno, sarà chiuso per chi proviene da Bologna il ramo di allacciamento sulla A50 Tangenziale ovest verso A8 Milano-Varese.

In alternativa si consiglia di proseguire in direzione Milano, uscire e rientrare dallo svincolo di San Giuliano in direzione di Bologna e immettersi sulla A50.