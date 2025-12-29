A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-REGGIO EMILIA VERSO BOLOGNA

Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di stasera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia, verso Bologna. Si precisa che sarà contestualmente chiusa l’area di parcheggio “Crostolo ovest”, situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP111, via Bertona, SS9 via Emilia, viale Martiri Piazza Tien An Men, SS722, viale dei Trattati di Roma e rientrare in A1 alla stazione di Reggio Emilia.