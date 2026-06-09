A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO TERRE DI CANOSSA CAMPEGINE-PARMA VERSO MILANO
Roma, 9 giugno 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, martedì 9, alle 5:00 di mercoledì 10 giugno, sarà chiuso il tratto compreso tra Terre di Canossa Campegine e Parma, verso Milano.
Si precisa che la stazione di Terre di Canossa Campegine sarà chiusa in entrata in entrambe le direzioni e in uscita per chi proviene da Milano.
Contestualmente sarà chiusa l’area di servizio “San Martino est”, situata nel suddetto tratto.
In alternativa si consiglia:
per la chiusura del tratto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Terre di Canossa Campegine, percorrere la viabilità ordinaria: SP39, variante Sant’Ilario, via Donati, SS9 via Emilia verso Parma, SS9var fino all’uscita 6, SS343 e rientrare in A1 verso Milano alla stazione di Parma;
per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, verso Milano e dell’uscita per chi proviene da Milano: Parma;
per la chiusura dell’entrata di Terre di Canossa Campegine, verso Bologna: Reggio Emilia.