A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI NORD-SASSO MARCONI VERSO FIRENZE
Roma, 22 aprile 2026 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 21:00 di questa sera, mercoledì 22, alle 5:00 di giovedì 23 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi nord e Sasso Marconi, verso Firenze.
L’area di servizio “Cantagallo ovest”, situata nel suddetto tratto, sarà chiusa con orario 20:00-5:00.
In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi nord, percorrere la SS64 Var Nuova Porrettana e il Raccordo di Sasso Marconi (R43) e rientrare in A1 alla stazione di Sasso Marconi.
Si precisa che sarà contestualmente chiuso il Raccordo autostradale di Sasso Marconi (R43), in direzione del centro abitato di Sasso Marconi.
In alternativa, percorrere la SP325 val di Setta.