A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSO STANOTTE IL TRATTO SASSO MARCONI-ALLACCIAMENTO RACCORDO DI CASALECCHIO VERSO BOLOGNA

Roma, 29 dicembre 2025 – Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire attività di ispezione e manutenzione della galleria “Monte Mario”, dalle 21:00 di questa sera, lunedì 29, alle 5:00 di martedì 30 dicembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Sasso Marconi e l’allacciamento con il Raccordo di Casalecchio, verso Bologna. Si precisa che l’entrata della stazione di Sasso Marconi nord verso Bologna e l’area di servizio Cantagallo est, situata nel suddetto tratto, saranno regolarmente aperte. In alternativa si consiglia, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Sasso Marconi, di percorrere il Raccordo di Sasso Marconi (R43), la SS64 Nuova Porrettana, la SS64 Porrettana, l’Asse Attrezzato ed entrare sul Raccordo Casalecchio alla stazione di Bologna Casalecchio.